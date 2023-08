Italiana ENI inicia produção em campo na Costa do Marfin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/08/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 28 AGO (ANSA) – A gigante italiana ENI anunciou nesta segunda-feira (28) o início da produção de petróleo e gás em um novo campo offshore na Costa do Marfim.

A empresa de energia diz que esse é o primeiro projeto de produção na África com zero emissão de poluentes.

O Campo de Baleine é o maior já encontrado no litoral da Costa do Marfim e foi descoberto há menos de dois anos. “Ele representa a maior descoberta de hidrocarbonetos na bacia sedimentar da Costa do Marfim”, disse a ENI.

Segundo a empresa italiana, em breve o campo vai produzir cerca de 150 mil barris de petróleo e 200 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia.

“O início de Baleine é um marco nas atividades da ENI”, reforçou o CEO Claudio Descalzi. (ANSA).

