Italiana ENI compra britânica Neptune Energy por US$ 4,9 bilhões

ROMA, 23 JUN (ANSA) – A gigante italiana de óleo e gás ENI anunciou nesta sexta-feira (23) um acordo para comprar a empresa britânica Neptune Energy por US$ 4,9 bilhões, valor equivalente hoje a mais de R$ 23 bilhões.

A operação será dividida em duas partes. Primeiro, a Var Energy, companhia norueguesa da qual a ENI detém 63% das ações, comprará a filial da Neptune na Noruega por cerca de US$ 2,3 bilhões.

Em seguida, a ENI vai adquirir a Neptune Global Business, com exceção do braço na Alemanha, que será desincorporado, por US$ 2,6 bilhões, sendo US$ 500 milhões referentes ao endividamento da companhia britânica.

A Neptune atua sobretudo na exploração e produção de gás natural e concentra suas atividades na Europa Ocidental, no norte da África, na Indonésia e na Austrália.

“A operação está em linha com a estratégia da ENI de fornecer energia acessível, segura e de baixa emissão”, diz uma nota da petrolífera italiana.

A aquisição chega em meio às iniciativas de países e empresas da União Europeia para reduzir sua dependência do gás natural da Rússia, acusada pelo Ocidente de usar seu peso no setor de energia como arma de guerra.

Segundo Claudio Descalzi, CEO da ENI, a Neptune vai fornecer cerca de 4 bilhões de metros cúbicos de gás por ano aos consumidores europeus. A conclusão da operação está prevista para o primeiro trimestre de 2024. (ANSA).

