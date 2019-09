Italiana Emma Marrone pausa carreira para tratar doença

ROMA, 20 SET (ANSA) – A cantora italiana Emma Marrone anunciou nesta sexta-feira (20) uma pausa em sua carreira para “enfrentar um problema de saúde”.

“Isso simplesmente acontece. Este não era o momento certo, mas em alguns casos nenhum momento seria o certo”, escreveu em sua conta no Instagram. “A partir de segunda-feira, tenho que parar para enfrentar um problema de saúde. Eu digo pessoalmente para tranquiliza-los e não criar alarmes desnecessários”, acrescentou a italiana, que já foi operada duas vezes em decorrência de um câncer de ovário.

Marrone, de 35 anos, aproveitou a publicação na rede social para afirmar que, por esse motivo, não estará presente no concerto da rádio Itália, em Malta. “Não é preciso dizer a vocês o imenso descontentamento que sinto por todos aqueles jovens que gastaram dinheiro em voos e hotéis para irem a Malta para me apoiar. Vocês não têm ideia do quanto eu gostaria de estar naquele palco”, continuou. Por fim, a cantora prometeu que voltará mais forte do que antes, porque ainda há “muitas coisas bonitas para viver” junto com seus fãs. “A vida é tudo o que acontece com você quando todos estão planejando fazer outros planos”, diz a frase atribuída a John Lennon que acompanha o anúncio. Emma Marrone ganhou fama após vencer o show de talentos italiano “Amici di Maria De Filippi”, em março de 2010, e assinar um contrato com a gravadora Universal Music. Dois anos depois, a artista conquistou o primeiro lugar no Festival de Sanremo, com a música “Non è I’inferno”. Ao longo de sua carreira, a italiana gravou um EP, quatro álbuns e 15 singles, além de vencer 14 discos de platina e dois de ouro. Ao todo, já vendeu mais de 1,2 milhão de singles e discos.

Entre seus principais sucessos estão “Amami”, “Io Sono Bella”, “Mi Parli Piano”, “Arriverà L’Amore”, “L’amore Non Mi Basta”, “Mondiale”. (ANSA)