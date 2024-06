Italiana é demitida por ‘ineficiência’ após sofrer estupro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MILÃO, 1 JUN (ANSA) – Uma italiana de 32 anos processou a empresa onde trabalhava após ser demitida por “ineficiência” depois de ter sofrido um estupro coletivo. O caso foi revelado pelo jornal La Stampa.

A mulher tinha um cargo de gerência em uma empresa especializada em comércio de marcas de luxo, em Assago, com sede legal na Holanda. Ela estava no emprego havia três anos.

O abuso ocorreu em março de 2023. Depois de uma festa na região boêmia de Navigli, em Milão, a mulher foi estuprada por horas por três homens que considerava amigos. Ela foi tratada em um hospital e os responsáveis foram presos.

“Os colegas e os executivos da empresa em que trabalhava disseram: ‘Você tem todo o nosso apoio, não desista’. Depois de seis meses de licença médica marcada por internações hospitalares, por intermináveis sessões com psicólogos e psiquiatras, com os familiares temendo que ela se suicidasse, a garota tentou voltar ao trabalho em setembro. Ela não conseguia, ainda precisava de cuidados. Alternava momentos de otimismo com outros de profunda tristeza”, narrou a reportagem.

No último dia 11 de março, a empresa deu a ela uma carta de demissão por justa causa, oferecendo 5 mil euros como compensação, alegando motivos de eficiência.

Em janeiro, os três autores do crime, com idades entre 23 e 27 anos, foram condenados a 3 anos e 7 meses de prisão por violência sexual de grupo. (ANSA).