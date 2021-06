Italiana de 15 anos denuncia estupro coletivo em praia de Rimini

RIMINI, 7 JUN (ANSA) – Uma menina de 15 anos denunciou nesta segunda-feira (7) ter sido vítima de um estupro coletivo no último fim de semana em uma praia perto do porto de Rimini, na região italiana de Emilia-Romagna.

A violência teria ocorrido na noite deste domingo (6) por um grupo de colegas da vítima, segundo o depoimento. A equipe policial da delegacia de Rimini está apurando o caso.

De acordo com as informações preliminares, a adolescente estava na praia acompanhada um grupo de amigos, todos menores de idade, depois de passar a noite em uma boate à beira-mar.

O abuso teria ocorrido por volta da meia-noite, e a própria vítima ligou para o serviço de emergência. A denúncia foi feita às autoridades italianas que intervieram no local.

Em seu depoimento, a menina, na presença de seu pai, teria alegado que sofreu violência sexual. Após a revelação, os agentes ativaram o protocolo contra estupro e levaram a garota para o hospital.

O caso é complexo e alguns detalhes precisam ser reconstruídos.

No entanto, a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Juizado de Menores de Bolonha. Os investigadores tentam identificar os jovens acusados de abuso e localizar possíveis testemunhas. Além disso, as imagens das câmeras de segurança da região serão analisadas. (ANSA)

