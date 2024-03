Italiana de 103 anos é pega dirigindo à noite com habilitação vencida

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/03/2024 - 14:02 Para compartilhar:

Uma italiana de 103 anos foi surpreendida no volante em plena noite, sem seguro e com a carteira de habilitação vencida, informaram os policiais em um comunicado recebido pela AFP nesta quinta-feira (14).

Na madrugada de segunda-feira, a polícia recebeu uma denúncia alertando sobre um veículo que circulava de maneira perigosa no centro de Bondeno, uma cidade de 13.000 habitantes perto de Ferrara, no norte da Itália.

A patrulha enviada ao local detectou o veículo e descobriu, para sua grande surpresa, que a motorista, Giuseppina Molinari, que ia “encontrar alguns amigos” em Bondeno, nasceu em 1920.

A idosa, que vive na região e dirigia com a carteira de habilitação vencida há dois anos, “estava desorientada e seguia percorrendo as mesmas ruas”, indicaram os policiais.

Na Itália, a partir dos 80 anos, os motoristas devem fazer exame médico a cada dois anos para renovar a habilitação.

A senhora foi multada e levada para sua casa pelos agentes.

Mas a mulher não aceita ficar em casa. “Comprarei uma Vespa ou uma moto”, afirmou Giuseppina, apelidada de Giose, ao jornal local La Nuova Ferrara.

Até então, a senhora, que é solteira, vai visitar seus conhecidos de bicicleta.

A história despertou a simpatia do prefeito de Ferrara, Alan Fabbri, que é originário de Bondeno.

“Eu daria a Giose uma medalha no lugar de uma multa. Ter tal força interior não é comum e me dá esperança para minha própria velhice!”, escreveu no Facebook.

str-glr/ljm/lpt/mab/an/dd/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias