Italiana de 100 anos de idade renova carteira de motorista

VICENZA, 9 JUN (ANSA) – A italiana Candida Uderzo, uma idosa de 100 anos de idade, chamou atenção no país ao ter conseguido renovar sua carteira de motorista.

De acordo com os avaliadores, a alegre mulher possui uma ótima visão, tem reflexos apurados e sabe dirigir muito bem um carro.





A idosa vive atualmente em Breganze, na província de Vicenza.

Após passar sem grandes problemas pelas avaliações, o jornal “Corriere della Sera” informou que Uderzo teve sua licença renovada para os próximos dois anos.

“Eu sempre dirigi e gosto de ser independente, principalmente para não ser um peso ao meu filho. Essa renovação me deixou muito feliz e me fará sentir livre por mais tempo”, celebrou a idosa.

Uderzo também não escondeu que sua boa saúde, mesmo aos 100 anos de idade, a surpreende e especificou que raramente toma remédios.

“Eu acredito que tenho sorte. Eu tenho 100 anos e ser tão saudável também me surpreende. Eu nunca tomo remédios, no máximo de vez em quando alguns comprimidos para dormir”, afirmou Uderzo.

A única coisa que a mulher lamentou foi o precoce falecimento do marido, mas esse acontecimento foi o ponto de virada na vida de Uderzo.

“Pensava que continuar viva significava aproveitar ao máximo e não abrir mão de nada. Primeiro comecei a caminhar e a fazer longas caminhadas com meus amigos, isso me ajudou muito a superar o luto. Eu me inscrevi em um grupo de caminhada de Breganze e, desde aquele momento, não perco um passeio. Todos os domingos às seis horas da manhã, você me encontra na porta de casa pronta para sair”, finalizou a italiana. (ANSA).