Italiana atacada por ex-namorado na Noruega está fora de perigo

FLORENÇA, 27 DEZ (ANSA) – Após passar por várias cirurgias, a estudante italiana Martina Voce, que foi esfaqueada há quase uma semana pelo ex-namorado em Oslo, na Noruega, não corre mais perigo de vida.

Antonio, tio da jovem de 21 anos, declarou que a informação foi confirmada pelo médico do hospital onde a toscana está internada.

“Carlo, pai dela, falou com o médico chefe que declarou que Martina está fora de perigo. Obviamente haverá muito o que fazer do ponto de vista de reabilitação, todas as lesões faciais precisarão ser verificadas, mas a notícia mais importante é que hoje Martina pode ser declarada totalmente fora de perigo”, afirmou.

Ainda segundo o parente de Voce, a jovem ainda corre sérios riscos de ter uma paralisia facial em razão das lesões. A orelha esquerda e a mandíbula da italiana também sofreram sérios danos.

Desde que foi internada em estado grave de saúde, a italiana já passou por pelo menos cinco operações. A última delas durou cerca de cinco horas e foi concentrada na mão esquerda, parte do corpo atingida várias vezes com uma faca pelo ex-namorado. A intervenção serviu para os médicos reconstruírem os tendões e ligamentos.

O ex-companheiro da estudante, identificado como Mohit Kumar, iniciou o ataque durante o expediente da jovem em uma loja de um shopping. A italiana recebeu diversas facadas, sobretudo no rosto, na mão esquerda e no pescoço, e foi salva por seus colegas de trabalho, que conseguiram imobilizar o agressor.

(ANSA).