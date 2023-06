Italiana assassinada em bar no México é homenageada com mural

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 20:01 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO, 19 JUN (ANSA) – O coletivo de arte urbana “Pinta o Muere” dedicou um mural à memória da italiana Ornella Saiu, morta no último dia 31 de maio, com um tiro na cabeça, em um bar em que trabalhava em Playa del Carmen.

A imagem é baseada em uma foto escolhida pelo filho da vítima e foi pintada em um mural próximo do local do crime. A comunidade italiana auxiliou os artistas na confecção da obra.

Saiu, originária da Sardenha, vivia no México há cerca de 20 anos e foi morta a tiros no bar em que trabalhava. A polícia trabalha com a hipótese de a italiana ter sido assassinada por motivação passional ou extorsão.

Nas últimas semanas, três homens foram detidos e em breve serão ouvidos pela autoridade judiciária local. (ANSA).

