Itália voltará aos gramados em 4/9, contra a Bósnia

ROMA, 08 JUL (ANSA) – A seleção italiana também está se preparando para voltar aos gramados após a parada ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. O primeiro jogo da Azzurra está agendado para o dia 4 de setembro, em Florença, contra a Bósnia-Herzegovina, pela Liga das Nações da Uefa.

Entre os dias 4 de setembro e 18 de novembro, a Itália disputará oito partidas, que serão válidas pela Nations League e amistosos preparatórios para a Eurocopa de 2020, que foi adiada para 2021.

Após a Bósnia, a Itália pegará no dia 7 de setembro a Holanda, em Amsterdã, também pela Liga das Nações. Na sequência, a Azzurra terá três compromissos em outubro: primeiro um amistoso contra a Moldávia (7 de outubro), em Parma, depois dois jogos pela Nations League diante da Polônia (11 de outubro), em Gdansk, e contra novamente os holandeses (14 de outubro), em Milão.

A Itália fechará o ano de 2020 com outros três duelos em novembro. O primeiro será um amistoso diante da Estônia, no dia 11, depois duas partidas que decidirão o destino do grupo A1 da competição da uefa, contra a Polônia, no dia 15, e Bósnia, no dia 18. Os locais destas partidas ainda não foram definidos.

Calendário da seleção italiana: 04/09 – Bósnia e Herzegovina, em Florença, Liga das Nações da Uefa 07/09 – Holanda, em Amsterdã, Liga das Nações da Uefa 07/10 – Moldávia, em Parma, amistoso 11/10 – Polônia, em Gdansk, Liga das Nações da Uefa 14/10 – Holanda, em Milão, Liga das Nações da Uefa 11/11 – Estônia, local não definido, amistoso 15/11 – Polônia, local não definido, Liga das Nações da Uefa 18/11 – Bósnia, local não definido, Liga das Nações da Uefa (ANSA)

Veja também