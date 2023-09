Itália vence Ucrânia (2-1) em casa e é 2ª do Grupo C das Eliminatórias da Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2023 - 18:18 Compartilhe

A Itália, que não havia passado de um empate em 1 a 1 fora de casa com a Macedônia do Norte na estreia de seu técnico Luciano Spalletti, venceu nesta terça-feira (12) a Ucrânia por 2 a 1 em Milão e voltou a ficar em uma posição favorável para se classificar para a Eurocopa-2024.

Davide Fratesi marcou os dois gols italianos no primeiro tempo (12′ e 29′) e Andrei Yarmolenko (41′) descontou para a seleção ucraniana, a quem faltou poder ofensivo no segundo tempo para levar mais perigo à área dos donos da casa.

Com esta vitória, a Itália ocupa o segundo lugar do Grupo C, com os mesmos pontos da Ucrânia e da Macedônia do Norte (que venceu em sua visita a Malta por 2 a 0), mas os ‘azzurri’ disputaram um jogo a menos.

A Inglaterra, que não jogou nas Eliminatórias nesta terça-feira, é líder isolada com 13 pontos em cinco jogos e está muito perto de garantir uma das duas vagas diretas na Euro.

A partida não poderia ter começado melhor para a ‘Nazionale’. Aos 12 minutos, o meia Mattia Zaccagni aproveitou um erro na saída de bola dos ucranianos e tocou para Fratesi, que abriu o placar com um chute forte.

O meio-campista, contratado pela Inter de Milão depois de fazer uma ótima temporada no Monza, repetiu a dose mas com suspense, já que o VAR precisou revisar a jogada para verificar se não havia impedimento do próprio Fratesi ao interceptar um chute de Nicolo Zaniolo (30′).

Pouco antes do intervalo, depois de o atacante Giacomo Raspadori desperdiçar o que seria o terceiro, Yarmolenko diminuiu para os ucranianos ao aproveitar um vacilo da defesa local (41), deixando tudo em aberto para o segundo tempo.

A Itália teve várias boas chances de ampliar, especialmente em um disparo de Manuel Locatelli que raspou a trave (69′), mas não conseguiu marcar. Ainda assim, a atual campeão europeia não teve muitos problemas diante de uma Ucrânia sem poder de fogo.

