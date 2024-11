Itália vence Holanda e é campeã da Copa Davis pela 3ª vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2024 - 15:38 Para compartilhar:

A Itália foi campeã da Copa Davis pelo segundo ano consecutivo, o terceiro título de sua história, com a vitória do número 1 do mundo, Jannik Sinner, sobre Tallon Griekspoor por 2 sets a 0 no segundo jogo da final contra a Holanda neste domingo (24), em Málaga.

Sinner, que termina a fase final da Davis com quatro vitórias em quatro jogos (um deles em duplas), completou o trabalho iniciado por Matteo Berrettini, que mais cedo deu o primeiro ponto à equipe italiana ao bater Botic van de Zandschulp também em dois sets.

pm/iga/cb