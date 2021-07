Itália vence Espanha nos pênaltis e vai à final da Eurocopa

A Itália se classificou para a final da Eurocopa ao vencer a Espanha nos pênaltis na noite desta terça-feira no estádio de Wembley, em Londres.

As duas equipes empataram em 1 a 1 após o tempo regulamentar e a prorrogação, com gols do italiano Federico Chiesa (60) e do espanhol Alvaro Morata (80), que errou sua cobrança depois, nas penalidades máximas.

Na grande final de domingo, também em Wembley, a Itália vai enfrentar o vencedor da segunda semifinal, entre Inglaterra e Dinamarca, que duelam nesta quarta-feira (16h, horário de Brasília).

ama-hap/bvo/bpa/aam

Veja também