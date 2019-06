Itália vence China por 2 a 0 e avança às quartas da Copa feminina

A Itália se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez em 28 anos, após o feito na primeira edição do torneio, em 1991, ao derrotar nesta terça-feira a China por 2 a 0 em Montpellier, na França.

Os gols de Valentina Giacinti (15) e Aurora Galli (49) deram a vitória às italianas na partida válida pelas oitavas, e agora a Azzurra aguarda o vencedor do duelo entre Holanda e Japão que se enfrentam ainda nesta terça, para o jogo que será disputado no sábado, em Valenciennes.

Após a façanha de 1991, as italianas só haviam se classificado para a Copa dos Estados Unidos em 1999 na qual foram eliminadas ainda na fase de grupos.

Depois disso não voltaram a se classificar para um Mundial nas quatro edições seguintes. Mas agora, na França, fazem uma bela campanha, ao terminar em primeiro lugar em um grupo forte, no qual estavam Brasil e Austrália, e avançar para as quartas.

O primeiro gol da Itália, aos 15 minutos de jogo, saiu após uma série de falhas da defesa chinesa. A bola sobrou na área para Giacinti, que empurrou para o gol aberto.

Já no início do segundo tempo Aurora Galli arriscou de longe e a bola entrou rente à trave direita da goleira chinesa.

Com 2 a 0 no placar as italianas se mostraram oportunistas e comandadas com perfeição tática pela treinadora, Milena Bertolini, marcando nos momentos certos, apesar de serem dominadas fisicamente.

“É um grande resultado após um jogo difícil. Hoje não foi uma exibição de grande futebol mas as meninas deram tudo de si” disse a técnica ao canal de TV Rai.

A China, que havia sempre se classificado ao menos para as quartas de final em suas seis participações anteriores, sendo semifinalista em 1995 e vice-campeã em 1999, se despediu mais cedo desta vez.

psr/iga/aam