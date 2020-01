Itália vence Brasil na reedição da Copa do Mundo de 1994

SÃO PAULO, 10 JAN (ANSA) – Com um gol de Daniele Massaro no final da partida, a Itália venceu nesta quinta-feira (9) o Brasil por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e se “vingou” da derrota da final da Copa do Mundo de 1994.

O duelo contou com a presença de diversos ex-craques das duas seleções, como Romário, Bebeto, Taffarel, Alessandro Costacurta, Franco Baresi e Gianfranco Zola. Em campo, o jogo foi muito disputado e o Brasil teve dois gols anulados pela arbitragem.

Enquanto a partida se encaminhava para um outro 0 a 0, como na decisão do Mundial dos Estados Unidos, Massaro, que esteve em campo na final da Copa e perdeu um dos pênaltis, marcou aos 35 minutos da etapa final.

No lance, a bola desviou em Cafu e sobrou limpa dentro da área para Massaro finalizar e vencer o goleiro brasileiro Gilmar.

A final do Mundial de 1994 entrou para a história após o ex-craque italiano Roberto Baggio – que não participou da reedição – perder um o pênalti decisivo no estádio Rose Bowl, na Califórnia, e garantir o tetracampeonato do Brasil. Na época, a seleção enfrentava um jejum de cinco Copas do Mundo.(ANSA)