Itália vence Bélgica e se garante nas quartas da Liga das Nações

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 19:26

ROMA, 14 NOV (ANSA) – A seleção da Itália, liderada por Luciano Spalletti, derrotou nesta quinta-feira (14) a Bélgica pelo placar mínimo e garantiu matematicamente sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Jogando em Bruxelas, a Azzurra fez o único gol da partida com Sandro Tonali, logo no início do jogo, e soube administrar muito bem a vantagem no decorrer do encontro.

O camisa número 8 da seleção italiana, que aproveitou uma bela jogada entre Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella, encerrou um jejum de 15 meses sem fazer gols. Essa também foi a primeira vez que Tonali balançou as redes pelo seu país.

Vale destacar que, além de a Itália ter eliminado os belgas, o atleta do Newcastle cumpriu recentemente uma suspensão de 10 meses por participar de apostas ilegais na Inglaterra.

A Azzurra chegou aos 13 pontos, com quatro vitórias e um empate, e abriu três de vantagem sobre a França, que não saiu do zero com o lanterna Israel.

Classificados para a fase seguinte, os comandados de Spalletti fecharão sua participação na fase de grupos da Liga das Nações no próximo domingo (17), contra os franceses. (ANSA).