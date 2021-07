Itália vence Bélgica e avança para semifinal da Eurocopa

ROMA, 2 JUL (ANSA) – Em uma das melhores partidas da Eurocopa, a seleção italiana venceu a Bélgica, por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (2), na Allianz Arena, em Munique, e avançou para a semifinal da competição.

Com uma invencibilidade recorde de 32 jogos, a Azzurra enfrentará a seleção da Espanha, que venceu a Suíça nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1, na próxima terça-feira (6), em Wembley.

No início do primeiro tempo, a Itália teve um gol anulado após Insigne cobrar falta, a bola ser desviada duas vezes antes de chegar a Bonucci. Porém, a revisão da jogada pelo árbitro de vídeo (VAR) verificou um impedimento de Chiellini, o primeiro a desviar a bola, e também de Bonucci no fim da jogada.

Apesar do lance, a Bélgica começou melhor, pressionou a Itália e teve chances com Lukaku e De Bruyne, que foi parado em grande defesa de Donnarumma, aos 21 minutos.

Após melhorar em campo, o time de Roberto Mancini abriu o placar aos 30, com Barella, e ampliou aos 43, com um golaço de Insigne, de fora da área. Já nos acréscimos, Doku foi derrubado na área, e Lukaku diminiu de pênalti.

No retorno do intervalo, a seleção italiana voltou pressionando os belgas e mantendo a bola no campo ofensivo.

Aos 15 minutos da etapa final, Lukaku perdeu uma oportunidade clara de gol. De Bruyne recebeu de Doku na área pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante da Inter de Milão na segunda trave. O camisa 9 belga, porém, chutou fraco, e Di Lorenzo conseguiu salvar quase em cima da linha.

Logo depois, Spinazzola recebeu um passe de Insigne na área e chutou de primeira, rente à trave de Courtois, quase ampliando o placar. Na sequência, porém, o lateral italiano sentiu um problema muscular e precisou ser substituído. Spinazzola saiu do campo chorando.

A Bélgica continuou pressionando os italianos e, aos 45 minutos, De Bruyne cobrou uma falta para dentro da área, Donnarumma dividiu com Witsel, e o árbitro marcou falta em cima do goleiro italiano.

Mancini finalizou o jogo com os três jogadores ítalo-brasileiros em campo: o titular Jorginho, Emerson Palmieri e Rafel Tolóli, que entraram no segundo tempo. (ANSA)

Veja também