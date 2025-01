Itália vai inaugurar 1ª estátua dedicada a Che Guevara

CARRARA, 21 JAN (ANSA) – A cidade de Carrara, na Toscana, norte da Itália, anunciou a primeira escultura no país dedicada ao líder revolucionário latino-americano Che Guevara (1928-1967).

O monumento, intitulado “El Che”, será inaugurado no próximo 31 de janeiro em uma das zonas históricas do município.

A obra, feita em mármore branco de Carrara, tem 2,15 metros de altura e traz no topo, em ferro, a imagem do rosto de Che Guevara eternizada pelo fotógrafo Alberto Korda. Quem assina a escultura é o artista argentino Jorge Romeo.

O projeto, que teve início em 2021, passou por aprovação popular e só foi possível graças a um comitê coordenado por um compatriota do homenageado e do escultor, Alfredo Hellman, além do apoio de associações locais e da prefeitura.

“Iniciamos a ideia em 2021 e, ao longo dos anos, outras pessoas aderiram à proposta”, afirmou Romeo.

Já Gea Dazzi, do Departamento de Cultura de Carrara, exaltou o “mito que Che Guevara encarna na luta contra as injustiças, os abusos e pela liberdade dos povos”.

Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como “Che Guevara”, nasceu na Argentina, mas tornou-se um nome fundamental na Revolução Cubana que derrubou o ditador Fulgencio Batista. Após deixar Havana, ele foi capturado e executado na Bolívia. (ANSA).