Itália vai às urnas em eleições europeias, municipais e regional

ROMA, 8 JUN (ANSA) – A Itália dá início neste sábado (8) a um intenso fim de semana eleitoral com a ida às urnas para as eleições que renovará o Parlamento Europeu e pleitos municipais em quase 3,7 mil localidades de todo o país, incluindo a votação para eleger o governo da região de Piemonte. A expectativa é de que as eleições sejam um termômetro político para o governo de extrema direita da premiê Giorgia Meloni, além de medirem a força de legendas da oposição italiana, como o Partido Democrático (PD) e o Movimento 5 Estrelas (M5S).

Para todos os pleitos, as urnas serão abertas hoje das 15h (horário local) às 23h e amanhã (9), das 7h às 23h. Nas eleições europeias, a Itália elegerá 76 deputados do Parlamento Europeu, onde há um total de 720. O voto é preferencial e cada eleitor pode escolher até três candidatos.

De acordo com dados do Ministério do Interior da Itália, mais de 51 mil cidadãos foram convocados para votar nas eleições europeias.

Os eleitores terão disponível um cartão de cor diferente relativos ao círculo eleitoral a que pertencem: cinza (círculo eleitoral I) – noroeste da Itália (Piemonte, Vale de Aosta, Ligúria, Lombardia); marrom (círculo eleitoral II) – nordeste da Itália (Vêneto, Trentino-Alto Ádige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); vermelho rubi, (distrito eleitoral III) – centro da Itália (Toscana, Úmbria, Marcas, Lazio); laranja (círculo eleitoral IV) – sul da Itália (Abruzzo, Molise, Campânia, Puglia, Basilicata, Calábria); e rosa (círculo eleitoral V) Itália insular (Sicília e Sardenha).

Já nas administrativas 17 milhões de pessoas vão votar em 3.698 municípios, enquanto haverá a renovação do governador e do Conselho regional de Piemonte, onde o atual líder, Alberto Cirio, da coalizão de centro direita formada por Irmãos da Itália (FdI), de Meloni, e o ultranacionalista Liga, do vice-premiê Matteo Salvini, e do conservador Força Itália (FI), de Antonio Tajani.

Florença, Bari, Cagliari, Modena e Perugia estão entre as 27 capitais provinciais – algumas também regionais – nas quais os cidadãos elegerão os seus representantes locais. Para as eleições administrativas, o possível segundo turno acontecerá nos dias 23 e 24 de junho.

O eleitor deverá comparecer na assembleia de voto munido de documento de identidade e cartão eleitoral válidos. (ANSA).