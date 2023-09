Itália vai ao G20 com preocupação sobre futuro do grupo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2023 - 10:01 Compartilhe

NOVA DELHI, 7 SET (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chega em Nova Délhi, na Índia, nesta sexta-feira (8) para participar da cúpula de líderes do G20, no fim de semana.

Fontes diplomáticas italianas acreditam que o encontro será crucial para o futuro do grupo, que arrisca se tornar uma vítima colateral da guerra na Ucrânia.

O G20, que inclui a Rússia, está dividido sobre qual linguagem adotar a respeito do conflito, e diplomatas da Itália apontam a importância de evitar que a reunião termine sem uma declaração final, assim como ocorreu nos últimos encontros ministeriais temáticos.

As mesmas fontes ressaltam que o G20 é o único fórum de debate com Brasil, China e Índia sobre os grandes temas da agenda global – no entanto, o presidente chinês, Xi Jinping, não irá à cúpula, reflexo das tensões com o país anfitrião.

Além da guerra na Ucrânia, entre os principais temas da reunião estão a crise climática, energia, segurança alimentar, empoderamento feminino, inteligência artificial e digitalização.

Em 2024, a presidência do G20 será exercida pelo Brasil, enquanto o encontro de líderes será no Rio de Janeiro, em novembro. (ANSA).

