Itália usa drones e lasers para escavações em Pompeia

POMPEIA, 9 MAR (ANSA) – Novas escavações começaram a ser realizadas nesta semana no sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, com a ajuda da tecnologia.

Drones, lasers e reconstruções 3D estão sendo usados como métodos para trazer de volta um distrito inteiro que permaneceu “desconhecido” desde a trágica erupção responsável pela destruição da antiga cidade romana, em 79 d.C.

“Prevemos grandes descobertas”, disse o diretor geral do Parque Arqueológico de Pompeia, Massimo Osanna, que palestrou no Politécnico de Milão sobre o futuro do sítio arqueológico, com transmissão ao vivo pelo canal de ciência e tecnologia da ANSA.

“As obras começaram com a necessidade de consolidar a frente da escavação e permitir a remoção das camadas antigas, atingindo os restos da erupção de 79”, afirma Osanna. “Com o uso de drones e scanners a laser, será possível a reconstrução de volumes em 3D”, acrescentou. (ANSA)