Itália, um dos anfitriões, se classifica para a Eurocopa 2020

A Itália se classificou neste sábado para a Eurocopa 2020 (que será disputada de 12 de junho a 12 de julho), torneio do qual será um dos 12 países anfitriões, graças a sua vitória de 2 a 0 sobre a Grécia em Roma, na sétima rodada das eliminatórias.

A Itália se junta assim à Bélgica, primeira classificada para a Eurocopa. Com esta classificação antecipada os italianos conseguem virar a página do vexame que protagonizaram nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, quando caíram diante da Suécia na repescagem.

stt/pm/aam