Itália, um dos anfitriões, se classifica para a Eurocopa 2020

A Itália se classificou neste sábado para a Eurocopa 2020 (que será disputada de 12 de junho a 12 de julho), torneio do qual será um dos 12 países anfitriões, graças a sua vitória de 2 a 0 sobre a Grécia em Roma, na sétima rodada das eliminatórias.

A Itália se junta assim à Bélgica, primeira classificada para a Eurocopa. Com esta classificação antecipada os italianos conseguem virar a página do vexame que protagonizaram nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, quando caíram diante da Suécia na repescagem.

Com uma camisa verde, que só havia usado uma vez em sua história, em 1954, a Itália conseguiu resistir a uma Grécia que se mostrou mais ofensiva do que o previsto, e se consolidou como a melhor equipe do grupo J.

Sete vitórias em sete partidas lhe garantem uma das duas primeiras vagas. Além disso vai assegurar o primeiro lugar se na terça vencer a modesta seleção de Liechtenstein.

Com sua classificação a Itália vai voltar a Roma, onde jogará ao menos dois das três partidas da fase de grupos na Eurocopa 2020.

Neste sábado, no estádio Olímpico da capital italiana, 55.000 torcedores presenciaram a volta de sua seleção às grandes competições.

Após um primeiro tempo em que a Grécia teve algumas chances, a Itália aumentou a pressão na segunda etapa e também teve seus momentos. Primeiro com Lorenzo Insigne (53) e Ciro Immobile (55), mas a Azzurra só conseguiu abrir o placar graças a um pênalti, por toque de mão de Bouchalakis, que Jorginho converteu, apesar das gesticulações de Paschalakis (63).

Federico Bernardeschi ampliou com um disparo de esquerda que foi ligeiramente desviado (78).

“Vamos à Eurocopa para chegar à final porque faz muito tempo que a Itália não conquista esse título”, havia dito o técnico Roberto Mancini na sexta-feira.

A última vez em que a Itália se sagrou campeã da Eurocopa foi em 1968.

– Espanha perto da vaga –

Mais cedo a Espanha empatou em 1 a 1 com a Noruega em uma partida dramática das eliminatórias para a Eurocopa e com isso terá que esperar para garantir sua vaga no torneio continental.

Saúl Ñíguez abriu o placar com um chute frontal (47), mas Joshua King empatou nos acréscimos convertendo um pênalti (90+3) e impedindo assim que a ‘Roja’ vencesse e garantisse matematicamente a classificação para a Eurocopa.

A Espanha terá uma nova chance de se classificar na terça-feira, na partida contra a Suécia.

O empate deste sábado também ofuscou a marca de Sergio Ramos, que disputou sua partida de número 168 com a seleção espanhola e se tornou assim o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Roja.

– Suécia e Dinamarca vencem –

Em outros jogos do dia a Suécia venceu Malta fora de casa por 4 a 0 e a Romênia superou Ilhas Feroe por 3 a 0.

No grupo D a Irlanda que neste sábado empatou sem gols com a Georgia, lidera.

A Dinamarca, segunda colocada e com os mesmos 12 pontos da Irlanda, venceu a Suíça (terceira do grupo) por 1 a 0 graças a um gol da jovem promessa do Leipzig, Yussuf Poulsen (84), em uma partida que teve o brilho de seu goleiro Kasper Schmeichel.

Para a Suíça, que tem se classificado para os grandes torneios nos últimos anos, só interessa a vitória na terça-feira em Genebra diante da Irlanda, se não quiser passar pela repescagem para chegar à Eurocopa.

stt/pm/aam