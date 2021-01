Itália ultrapassa marca de 85 mil mortes por Covid-19

ROMA, 23 JAN (ANSA) – A Itália registrou neste sábado (23) mais 488 mortes causadas pelo novo coronavírus e superou a marca de 85 mil óbitos na pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país soma agora 85.162 vítimas do Sars-CoV-2, sexto maior número no mundo em cifras absolutas, atrás de EUA (414.473), Brasil (215.243), Índia (153.184), México (147.614) e Reino Unido (96.166).

A Itália também contabiliza 2.455.185 casos confirmados (+13.331 em 24 horas), 1.871.189 pacientes curados (+16.062) e 498.834 contágios ativos (-3.219). O número de pacientes com a infecção ativa, porém, caiu abaixo de 500 mil pela primeira vez na semana.

O boletim ainda informa que 2.386 pessoas estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma queda de quatro no total de entrada e saídas em relação a ontem. Nas enfermarias comuns estão em observação 21.403 pacientes, uma redução de 288 em um dia.

No período de 24 horas, 286.331 testes para detectar a Covid-19 foram realizados no território italiano. A taxa de positividade caiu de 5,1% para 4,6 %. (ANSA)

Veja também