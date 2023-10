Itália trabalha em 8º pacote de armas para Ucrânia, diz Tajani

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 10:01 Compartilhe

KIEV, 2 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu nesta segunda-feira (2) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e afirmou que seu país trabalha no oitavo pacote de armas destinado a Kiev.

A conversa entre os líderes ocorreu em “um espírito de grande e especial amizade mútua entre os governos”.

Na ocasião, o chanceler italiano garantiu apoio concreto da Itália no caminho da Ucrânia para a adesão à UE, com auxílio de algumas instituições, como, por exemplo, por meio da Guarda de Finanças.

Além disso, no encontro bilateral, um dos poucos que o líder ucraniano teve à margem do Conselho de Chanceleres da UE em Kiev, Tajani reforçou que a Itália está disposta a ajudar a Ucrânia na proteção das infraestruturas tendo em vista o próximo inverno.

Por fim, o chefe da Farnesina confirmou que a Ucrânia será a prioridade da agenda italiana do G7, enquanto Zelensky saudou a declaração de hoje sobre o patrocínio italiano para a reconstrução de Odessa. (ANSA).

