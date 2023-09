Itália terá mês de setembro marcado por eventos de moda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 11:39 Compartilhe

MILÃO, 6 SET (ANSA) – O mês de setembro será marcado por uma série de eventos de moda no mundo e na Itália, onde estão previstas ao menos oito feiras do setor, com 3,5 mil marcas em exposição e uma expectativa de presença de 45 mil compradores estrangeiros.

O calendário de desfiles deste mês vai ser aberto no próximo dia 8 em Nova York e acabará com a Semana de Moda de Paris, a partir do dia 25.

Por sua vez, a Itália sediará uma constelação de grandes excelências que contam histórias de matérias-primas, máquinas e coleções entre inovação, tendências e oportunidades de negócios.

Batizado “Date – Shaping Avantgarde”, o primeiro evento está marcado para os dias 9 e 10 de setembro, em Florença, e será dedicado aos óculos de vanguarda. Na sequência, entre 15 e 18, a Fieira Milano Rho será palco da “Homi Fashion&Jewels Exhibition”, uma exposição de bijuterias, joias e acessórios de moda.

De 17 a 20, também ocorrerão as demais feiras do sistema de moda italiano: Micam, Salão Internacional do Calçado, Mipel, Salão Internacional dedicado aos acessórios de moda, TheOneMilano, Outerwear e Haute à-Porter.

Já entre 19 e 21 de setembro, será a vez da Lineapelle, exposição internacional dedicada aos setores de couro, acessórios, sintéticos, tecidos e modelos para calçados, além de vestuário e mobiliário; da Mipel Lab – formato de mostra dedicada ao sourcing de artigos de couro de alto nível onde marcas e designers internacionais encontram os principais produtores italianos -; e da Simac Tanning Tech, exposição internacional de máquinas e tecnologias para as indústrias de calçados, artigos de couro e curtumes.

Ao todo, oito feiras vão reunir 3,5 mil marcas, um aumento de cerca de 10% em relação a 2022, e contarão com expositores de empresas europeias e provenientes do Extremo Oriente e da Ásia.

Entre os países representados estão França, Espanha, Alemanha, Turquia, Índia, Japão e China.

Entre as tendências aparece o verde da sustentabilidade, tanto na seleção das matérias-primas como na produção, através de uma estratégia de crescimento em uma economia moderna e rumo à transição digital.

Por fim, entre 19 e 25, acontecerá a Milan Fashion Week, com os desfiles de apresentação das coleções primavera/verão 2024.

