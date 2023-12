Itália terá 75% dos casais sem filhos até 2040

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – Até 2040, os casais com filhos diminuirão na Itália, representando apenas 25,8% do total, de acordo com o 57º relatório Censis.

Até essa data, as famílias compostas por uma única pessoa aumentarão para 9,7 milhões (37%).

Destas, aquelas constituídas por idosos serão quase 60% (5,6 milhões).

Estima-se que em 2040, 10,3% dos idosos ainda enfrentarão problemas com deficiência.

Atualmente, os idosos representam 24,1% da população total do país, e em 2050, haverá um aumento de 4,6 milhões, atingindo 34,5% da população total. (ANSA).

