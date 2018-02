Itália tenta quebrar recorde com maior tiramisù do mundo

TRIESTE, 8 FEV (ANSA) – Uma equipe de chefes italianos tentará quebrar um recorde em Villese no próximo domingo (11): eles querem fazer o tiramisù “mais longo” do mundo e entrar para o Guinness Book. A expectativa é que a sobremesa tenha 150 metros de extensão.

A tentativa será realizada no Tiare Shopping e será liderada por Mirko Ricci, que é o responsável por criar a maior sobremesa do tipo do mundo. Em 2015, na cidade de Gemona, ele foi o responsável pelo grupo que criou um tiramisù de 3.015 quilos. Ricci também é o autor do maior profiterole do mundo, com 150 quilos.

O tiramisù é uma sobremesa à base de mascarpone, biscoitos, café e cacau e, no dia do evento, serão seis mil porções distribuídas ao público. Representantes das cidades de Treviso, Tolmezzo e San Canzian d’Isonzo, foram convidados de honra para estarem na competição, celebrando a culinária italiana. Outros voluntários trabalharão em conjunto com os chefs para a realização da sobremesa. Lorenzo Veltri, juiz oficial do Guinnes Word Record, acompanhará a produção e será o responsável por descartar ou não o recorde. (ANSA)