Itália tem todo interesse em atuar com América Latina, diz cônsul

O cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, afirmou nesta quarta-feira (12) que o país tem “todo o interesse em trabalhar com a América Latina”, sobretudo diante de um cenário de mudanças no plano internacional.

A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa na capital paulista, após um 2024 intenso para as relações Brasil-Itália, com visitas dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Sergio Mattarella, da premiê Giorgia Meloni e de inúmeras delegações ministeriais.

“Há vários interesses que combinam e um grandíssimo espaço a ser explorado e para se trabalhar juntos no plano comercial”, disse Fornara.

“Acredito que, com todas as mudanças no plano internacional, a Itália tem todo o interesse em trabalhar sempre com a América Latina”, salientou o cônsul, destacando também a realização da COP30 em Belém, em novembro de 2025. “O momento continua”, garantiu.