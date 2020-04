Itália tem recorde na queda de casos ativos de Covid-19

ROMA, 30 ABR (ANSA) – A Itália registrou nas últimas 24 horas um recorde na diminuição dos casos ativos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou a Defesa Civil nesta quinta-feira (30). São 101.551 casos do tipo – que não consideram os curados e as mortes -, uma retração de 3% na comparação com a quarta-feira (29). Em números totais, são 3.106 pessoas a menos com a doença.

O país também bateu um recorde nos números absolutos de pessoas curadas em um dia, sendo que 4.693 deixaram os centros hospitalares ou o isolamento domiciliar obrigatório. Com isso, a cifra de pessoas curadas chega a 75.945, uma alta de 6,6% em 24 horas. O destaque veio da região da Emilia-Romagna, onde 2.999 foram declarados curados.

Dos que ainda lutam contra a doença, há 1.694 pessoas em unidades de terapia intensiva (101 a menos que ontem), 18.149 se recuperando em hospitais e outras 81.708 fazendo o tratamento em casa. Já o número de mortos teve uma leve queda, de 1%, na comparação com o dia anterior. Foram 285 novas vítimas, elevando o total de óbitos para 27.967. As novas contaminações também seguem em nível controlado, com uma elevação de 0,9%. São 205.463 infectados, 1.872 a mais do que nesta quarta. “Os dados de hoje estão muito confortantes, significam que estamos andando na direção certa. Se olharmos os últimos 15 dias, nós diminuímos pela metade o número de mortos, dobramos aqueles de curados, reduzimos à metade as terapias intensivas e reduzimos significativamente o número de internados”, explicou o pneumologista e membro do Comitê Técnico-Científico do governo italiano, Luca Richeldi.

Apesar dos bons números, mais cedo, o presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS), Silvio Brusaferro, afirmou que os dados apresentados diariamente são “apenas a ponta do iceberg” da realidade dos casos da Covid-19 na Itália. Segundo estudos, a quantidade de contaminados pode ser entre “10 ou 20 vezes maior”.

Nesta quinta, a Defesa Civil informou que não fará mais entrevistas coletivas para anunciar os números, que serão disponibilizados no site da entidade. (ANSA)