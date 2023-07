Itália tem previsão de até 48ºC no sul e granizo no norte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 8:42 Compartilhe

ROMA, 24 JUL (ANSA) – A Itália segue dividida em duas no clima para os próximos dias, com previsão de até 48ºC no sul do país e de temporais no norte.

Assim como já ocorreu em meados de julho, a península volta a ser atingida por um anticiclone proveniente do continente africano e apelidado de Caronte, o barqueiro da mitologia grega responsável por levar as almas para o inferno.

Esse fenômeno deve dominar o clima na Itália meridional nos próximos dias, porém com calor decrescente ao longo da semana.

As regiões da Puglia, Sardenha e Sicília podem registrar picos entre 45 e 48ºC.

Por outro lado, a partir da noite desta segunda-feira (24), a chegada de uma onda de ar fresco proveniente do norte da Europa provocará temporais na Itália setentrional, com grandes chances de chuvas de granizo na Lombardia, no Vêneto, em Friuli Veneza Giulia e no Trentino-Alto Ádige.

A Itália já tem variado entre calor extremo e tempestades nas últimas semanas, inclusive com registro de um tornado em Milão.

“Falamos há tempos de mudanças climáticas e fomos um pouco refratários, mas a tropicalização do clima chegou também na Itália e precisamos reconhecer isso”, disse o ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci. (ANSA).

