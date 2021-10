Itália tem novo ‘dia de ouro’ com vitórias no tênis e ciclismo

ROMA, 3 OUT (ANSA) – Parece não ter fim a boa fase do esporte italiano em 2021. Após a chuva de conquistas no último verão europeu, o país subiu duas vezes no degrau mais alto do pódio neste domingo (3), primeiro no tênis e depois no ciclismo.

O tenista italiano Jannik Sinner, número 14 no ranking mundial, derrotou o francês Gael Monfils (20º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, e sagrou-se bicampeão do ATP de Sófia, na Bulgária. Esse é o quarto título do azzurro de 20 anos no profissional.

Poucas horas depois, o italiano Sonny Colbrelli, da equipe Bahrain Victorious, venceu a 118ª edição da Paris-Roubaix, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial. A corrida de quase 258 quilômetros acontece em um único dia, incluindo diversos trechos de paralelepípedos e lama.

O último ciclista da Itália a vencer a prova havia sido Andrea Tafi, em 1999. “É um sonho para mim, mas eu estava no meu limite”, declarou Colbrelli, 31 anos, após a vitória. Essa foi sua primeira participação na Paris-Roubaix.

“Foi mais um grande domingo azzurro. Um extraordinário Sonny Colbrelli na Paris-Roubaix alcança um resultado histórico. Pouco antes, Jannik Sinner se confirmou em Sofia. Ciclismo e tênis continuam a manter a bandeira tricolor no topo do mundo!”, escreveu no Twitter a subsecretária de Esportes do governo italiano, Valentina Vezzali.

Durante o último verão europeu, a Itália já havia conquistado a Eurocopa de futebol masculino e batido recorde de medalhas em uma única edição de Jogos Olímpicos (40, com 10 de ouro, 10 de prata e 20 de bronze), incluindo as vitórias de Gianmarco Tamberi no salto em altura e Marcell Jacobs nos 100 metros rasos, separadas por apenas alguns minutos.

Além disso, o país faturou 69 medalhas nas Paralimpíadas (14 de ouro, 29 de prata e 26 de bronze) e conquistou os campeonatos europeus de vôlei masculino e feminino. Já no tênis, Camila Giorgi foi campeã do WTA 1000 de Montreal, no Canadá. (ANSA).

