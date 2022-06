Itália tem menor número de mortes por Covid desde novembro

ROMA, 12 JUN (ANSA) – A Itália registrou mais 18.678 novos casos e 26 mortes por Covid-19, elevando para 17.653.375 os contágios e para 167.391 as vítimas da pandemia, informou o boletim diário do Ministério da Saúde nesse domingo (12).

O número de óbitos é o menor registrado no país desde 7 de novembro do ano passado, quando foram computados 20 falecimentos. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos sete dias ficou estável em 63, número 28% menor do que no mesmo dia da semana passada.





Já a média móvel de contaminações apresenta alta concreta pelo segundo dia consecutivo, subindo 7% na comparação com o mesmo dia da última semana. Em valor total, são 20.619 contágios por dia.

Foram realizados 127.704 testes para detectar a Covid-19, cerca de 60 mil a menos do que no sábado (11) e com isso a taxa de positividade subiu para 14,63%.

Os casos ativos seguem no mesmo patamar dos últimos dias, com uma leve alta nas pessoas que precisam de cuidado médico (de 4.076 para 4.118), mas mantendo a queda contínua nas internações em unidades de terapia intensiva (de 193 para 183). As pessoas que precisam apenas ficar em isolamento domiciliar subiram de 619.697 para 622.214.

Nesta semana, a Itália vai revogar a necessidade de uso de máscaras de proteção em locais fechados e em transportes públicos a partir do dia 15. Essa é a última medida mais restritiva ainda em vigor no país. A obrigatoriedade, porém, permanecerá para visitas e atendimentos em centros médicos e em residências para idosos por conta da vulnerabilidade maior dos cidadãos. (ANSA).