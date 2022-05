Itália tem menor número de mortes diárias desde 12 de dezembro

ROMA, 8 MAI (ANSA) – A Itália registrou 30.804 novos casos e 72 mortes por Covid-19 no último período de 24 horas, segundo informou o boletim do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (8).





Com isso, o país acumula 16.798.998 diagnósticos positivos para a doença e 164.489 vítimas desde o início da pandemia.

A nova atualização mostra que a Itália contabilizou o menor número de óbitos desde 12 de dezembro de 2021, quando foram registrados 66 falecimentos Os dados divulgados informam ainda que as médias de contaminações e de falecimentos apresentaram queda na comparação com o dia anterior. A de infecções cai diariamente desde 26 de abril e chegou a 41.648 – número 31% menor do que na mesma data da semana passada. Já a de óbitos caiu de 130 para 125 – cifra 12% menor.

De acordo com o boletim, a Itália contabiliza ainda 15.514.595 curados e 1.119.914 casos ativos. Desses, 356 pacientes estão internados em unidades de terapia intensiva e 8.655 permanecem em observação em outros departamentos médicos.

No último período de 24 horas, foram realizados 203.454 testes para detectar a doença, com taxa de positividade de 15,1%.

(ANSA).