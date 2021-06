Itália tem menor número de casos de Covid em quase 9 meses

SÃO PAULO, 7 JUN (ANSA) – A Itália registrou nesta segunda-feira (7) seu menor número diário de casos do novo coronavírus em quase nove meses.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram notificados 1.273 contágios em 24 horas, cifra mais baixa desde 15 de setembro (1.229), elevando o total de pessoas já infectadas para 4.233.698.

Com isso, a média móvel de casos do coronavírus Sars-CoV-2 em uma semana caiu para 2.270, menor valor desde 4 de outubro (2.209).

O boletim desta segunda-feira também registra 65 novos óbitos, totalizando pelo menos 126.588 mortos na Itália desde o início da pandemia.

O país ainda soma cerca de 3,92 milhões de pacientes curados e 188.453 casos ativos, cifra mais baixa desde 23 de outubro (186.002).

Até o momento, já foram aplicadas mais de 38,4 milhões de vacinas anti-Covid na Itália, sendo que quase 13,1 milhões de pessoas, 22% da população nacional, tomaram as duas doses da AstraZeneca, da Pfizer ou da Moderna ou a dose única da Janssen e completaram o ciclo de imunização.

Com os números da pandemia em queda livre, a Itália iniciou nesta segunda-feira uma nova etapa no relaxamento das medidas de restrição, com a progressão de mais quatro das 20 regiões do país para a “faixa branca” de risco epidemiológico.

Abruzzo, Ligúria, Úmbria e Vêneto se juntam a Friuli Veneza Giulia, Molise e Sardenha e não precisam mais respeitar o toque de recolher noturno entre 0h e 5h (a restrição começava às 23h até o último domingo).

Além disso, essas sete regiões, que reúnem cerca de 20% da população italiana, podem reabrir salas de jogos, piscinas cobertas e parques de diversão e voltar a realizar feiras e festas de casamentos.

Se a atual tendência se mantiver, todo o país pode avançar para a faixa branca ainda em junho, permitindo uma retomada plena antes do início das férias de verão, em julho e agosto.

As outras 13 regiões italianas estão na faixa amarela, que não prevê os relaxamentos da zona branca, mas ainda permite a abertura de lojas e restaurantes e deslocamentos intermunicipais e inter-regionais. (ANSA).

