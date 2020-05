ROMA, 24 MAI (ANSA) – A Itália registrou neste domingo (24) o menor número de mortes na pandemia do novo coronavírus em quase 80 dias. O balanço da Defesa Civil contabiliza 50 novos óbitos, menor cifra diária desde 7 de março, quando haviam sido confirmadas 36 mortes. Com isso, o total de vítimas do Sars-CoV-2 no país chegou a 32.785. (ANSA)