Itália tem mais 679 casos e 42 mortes por Covid

SÃO PAULO, 29 JUN (ANSA) – A Itália registrou nesta terça-feira (29) mais 679 casos e 42 mortes na pandemia de Covid-19, elevando os totais de contágios e óbitos para 4.259.133 e 127.542, respectivamente.

O número de vítimas notificadas nesta terça inclui 22 falecimentos ocorridos entre novembro de 2020 e maio de 2021 na Campânia, mas que foram incluídos no balanço apenas depois de uma revisão nas estatísticas pelo governo regional.

Descontadas essas 22 mortes, o novo boletim do Ministério da Saúde traz uma queda nos casos e óbitos em 24 horas em relação ao mesmo dia da semana passada, quando haviam sido contabilizados 835 diagnósticos positivos e 31 vítimas.

O país ainda soma quase 4,1 milhões de pacientes curados e 52.824 casos ativos, menor valor desde 1º de outubro (52.647).

Até o momento, já foram aplicadas 50,7 milhões de vacinas anti-Covid na Itália, sendo que 18,2 milhões de pessoas, 30,5% da população (33,7% da população vacinável), tomaram as duas doses da AstraZeneca, da Pfizer ou da Moderna ou a dose única da Janssen e completaram o ciclo de imunização.

Devido à melhora dos números da pandemia, as 20 regiões do país já progrediram para a “faixa branca”, regime mais flexível de medidas anti-Covid, e o governo derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em todo o país – apenas a Campânia decidiu manter a regra. (ANSA).

