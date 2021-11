Itália tem mais 4.197 casos e 38 mortes por Covid-19

ROMA, 8 NOV (ANSA) – A Itália registrou mais 4.197 casos e 38 mortes por Covid-19, elevando para 4.812.594 os contágios e para 132.423 as vítimas da pandemia, informou o boletim diário do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (8).

O boletim veio com uma correção nos dados divulgados um dia antes. Conforme a pasta, a região do Vêneto informou erroneamente os números de óbitos no domingo (7), com seis casos confirmados contabilizados como vítimas. Por isso, o número inicial de 32 vítimas estava incorreto.

Já os casos ativos, que descontam curas e mortes, voltaram a se aproximar das 100 mil pessoas, com 98.775 pacientes. Destes, 94.998 estão em isolamento domiciliar, 3.362 internados sob observação médica e 415 em unidades de terapia intensiva (UTIs).

Todos os índices estão em alta.

Também continua a subir a média móvel dos últimos sete dias nas mortes, com 5.353 pacientes (eram 5.156 no domingo). Já de óbitos continua se elevando lentamente e chegou a 43 (eram 41 ontem).

Os curados somam 4.581.396, informa ainda o boletim.

Desde o início de outubro, a Itália vem enfrentando um recrudescimento da pandemia de coronavírus Sars-CoV-2 muito por causa da estagnação da campanha de vacinação. São 86,57% da população acima dos 12 anos vacinadas com ao menos uma dose e 83,63% com a imunização completa, em índice que sobe bastante lentamente neste momento. (ANSA).

