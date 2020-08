Itália tem mais 384 casos e 10 mortes em pandemia

ROMA, 5 AGO (ANSA) – A Itália registrou nesta quarta-feira (5) mais 384 casos e 10 mortes na pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, elevando o total de contágios para 248.803 e o de óbitos para 35.181, de acordo com o Ministério da Saúde.

Na última terça (4), o país havia contabilizado 190 diagnósticos positivos e cinco vítimas. O boletim do Ministério da Saúde também aponta 200.976 pacientes curados, o que significa 80,78% dos contágios já certificados, e 12.646 casos ativos.

Desse total, 41 estão internados em UTIs, mesmo número que em 4 de agosto. Os pacientes em terapia intensiva estão distribuídos por 10 das 20 regiões do país: Lombardia (11), Lazio (sete), Vêneto (seis), Piemonte (quatro), Emilia-Romagna (quatro), Sicília (quatro), Friuli Veneza Giulia (dois), Abruzzo (um), Campânia (um) e Calábria (um).

O país também tem 11.841 pacientes em isolamento domiciliar e 764 em acompanhamento hospitalar, mas fora da UTI.

Foco – O aumento dos casos nesta quarta-feira se deve sobretudo a um novo foco de contágio em uma empresa agrícola da província de Mântua, na Lombardia.

As autoridades sanitárias já identificaram 97 contágios ligados à companhia, sendo que 62 entraram no balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta.

“Um tempestivo trabalho de rastreamento permitiu restringir um foco de Covid com 97 casos positivos em uma empresa de Mântua”, diz uma nota do governo regional da Lombardia, região mais atingida pela pandemia na Itália, com 95.519 infectados e 16.824 óbitos. (ANSA).

Veja também