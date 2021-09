Itália tem mais 3.970 casos e 67 mortes em pandemia

SÃO PAULO, 22 SET (ANSA) – A Itália registrou nesta quarta-feira (22) mais 3.970 casos e 67 mortes na pandemia de Covid-19, de acordo com boletim do Ministério da Saúde.

Com isso, o total de contágios já diagnosticados no país subiu para 4.645.853, enquanto o de óbitos chegou a 130.488.

O balanço diário ainda mostra uma queda nos casos e nas mortes na comparação com o mesmo dia da semana passada, quando foram contabilizados 4.830 contágios e 73 óbitos.

A média móvel de casos em sete dias caiu para 3.977, menor valor desde 23 de julho, enquanto a de vítimas oscilou de 56 para 55.

A Itália ainda soma mais de 4,4 milhões de curados e 106.559 contágios ativos, cifra mais baixa desde 6 de agosto.

Até o momento, quase 77% do público-alvo no país (pessoas a partir de 12 anos) já está vacinado com as duas doses de AstraZeneca, Moderna ou Pfizer ou a dose única da Janssen.

