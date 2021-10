Itália tem mais 3.882 casos e 39 mortes por Covid

SÃO PAULO, 22 OUT (ANSA) – A Itália registrou nesta sexta-feira (22) mais 3.882 casos e 39 mortes na pandemia de Covid-19, de acordo com boletim do Ministério da Saúde.

Com isso, o total de contágios já diagnosticados no país subiu para 4.733.557, enquanto o de óbitos chegou a 131.763.

O balanço ainda mostra aumento nos casos e queda nas mortes na comparação com o mesmo dia da semana passada, quando foram contabilizados 2.732 contágios e 42 óbitos.

A Itália soma mais de 4,5 milhões de curados e 73.729 casos ativos. Até o momento, cerca de 86% do público-alvo (pessoas a partir de 12 anos) já está totalmente vacinado contra a Covid.

A média móvel de contágios em sete dias subiu pela sétima vez seguida, confirmando a tendência de alta na curva epidemiológica. Ainda assim, as autoridades sanitárias acreditam que a situação está sob controle.

“A Itália está em uma situação de controle da pandemia e tem uma incidência [de casos de Covid] mais controlada em relação à União Europeia”, declarou o presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS), Silvio Brusaferro. (ANSA).

