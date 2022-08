Itália tem mais 24.787 casos e 129 mortes por Covid

Ansa 13/08/2022 - 12:18 Compartilhe

ROMA, 13 AGO (ANSA) – A Itália registrou mais 24.787 novos casos e 129 mortes por Covid-19, elevando para 21.480.076 os contágios confirmados e para 173.982 as vítimas da pandemia, informou o boletim deste sábado (13) do Ministério da Saúde.

Com os dados divulgados, as médias móveis de infecções e óbitos continuam em queda constante. A de casos caiu para 27.620 – eram 29.079 um dia antes – e de falecimentos foi para 131 – menor dado desde 20 de julho.

Outra boa notícia do boletim é a redução forte de casos ativos.

São 888.122 pessoas infectadas no momento, 26.806 a menos do que na sexta-feira (12).

Destes, 880.076 (99%) são de cidadãos em isolamento domiciliar (infecções leves ou assintomáticas); 7.755 (0,87%) estão sob observação médica; e 291 (0,03%) em unidades de terapia intensiva.

Neste sábado, o Instituto Superior de Saúde (ISS), órgão ligado ao governo italiano, informou que foi superada a marca de dois milhões de aplicações de vacinas referentes à quarta dose.

Atualmente, o país vacina com essa administração extra as pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde e pessoas com doenças graves. (ANSA).