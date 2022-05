Itália tem mais 23.976 casos e 91 mortes por Covid

ROMA, 21 MAI (ANSA) – A Itália registrou neste sábado (21) mais 23.976 casos e 91 mortes na pandemia de Covid-19, elevando os totais de contágios e óbitos para 17.229.263 e 165.918, respectivamente.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, a média móvel de infecções em sete dias caiu para 28.082, cifra mais baixa desde 22 de dezembro (27.195), enquanto a de mortes se manteve em 105, menor valor desde 15 de dezembro (101).





A Itália contabiliza 856.869 casos ativos, menor número desde 30 de dezembro (779.463), e tem mais de 90% de sua população com o primeiro ciclo de vacinação contra a Covid concluído.

Estudo – Um estudo do Instituto Superior de Saúde (ISS) da Itália informou que a eficácia da vacina durante o período de prevalência da variante Ômicron contra a doença grave é de 70% em vacinados com ciclo completo em menos de 90 dias e 88% em vacinados com a dose de reforço.

Segundo os dados, a eficácia da vacina na prevenção do diagnóstico de infecção por Sars-CoV-2 é de 44% dentro de 90 dias após a conclusão do curso vacinal; 34% entre 91 e 120 dias; e 46% além de 120 dias após a conclusão do curso. (ANSA)