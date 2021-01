Itália tem mais 22.211 novos casos e 462 mortes em 24h

ROMA, 1 JAN (ANSA) – No primeiro boletim do ano do Ministério da Saúde, a Itália registrou mais 462 mortes e 22.211 novos casos de Covid-19 no período de 24 horas nesta sexta-feira (1º).

Com isso, o país inicia 2021 com 74.621 óbitos e 2.129.376 contágios desde o fim de fevereiro de 2020.

De acordo com os dados, a taxa de positividade do novo coronavírus Sars-CoV-2 continua subindo no território italiano, passando de 12,6% para 14,1% em um dia. Ao todo, 157.524 testes para detectar a doença foram realizados entre ontem e hoje.

O número de recuperados no período de 24 horas subiu mais 16.877, totalizando 1.479.988. Já os casos ativos, que descartam as mortes e as curas, registrou um aumento pelo segundo dia consecutivo.

Atualmente, a Itália contabiliza 574.767 casos positivos, com um acréscimo de 4.871 pessoas que lutam contra o vírus. Desse total, 22.822 estão internados em diversos departamentos médicos e 2.553 estão em unidades de terapia intensiva – dois a menos do que ontem.

Com os novos dados, o país europeu inicia o ano como o país europeu que mais contabilizou óbitos, em números absolutos, na emergência sanitária da Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (346.043), Brasil(194.949), Índia (148.994) e México (125.807).

Neste período de festas de fim de ano, o governo italiano decretou lockdown para tentar reduzir a propagação do coronavírus Sars-CoV-2 e assim evitar uma possível terceira onda da doença. (ANSA)

