Itália tem mais 19.903 casos e 649 mortes por Covid

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – A Itália registrou neste sábado (12) mais 19.903 casos e 649 mortes na pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, elevando os totais de contágios e óbitos para 1.825.775 e 64.036, respectivamente, segundo o Ministério da Saúde.

O número de casos confirmados neste sábado é maior que o da última sexta-feira (18.727), porém menor que o de uma semana atrás (21.052).

A média móvel de contágios em sete dias caiu para 16.548, menor valor desde 25 de outubro (15.936), enquanto a de óbitos diminuiu para 646, menor cifra desde 20 de novembro (633).

O país também soma 1.076.891 curados e 684.848 casos ativos, o equivalente a 1,13% da população nacional.

Atualmente, nenhuma das 20 regiões da Itália é considerada “zona vermelha”, regime com regras semelhantes às do lockdown nacional vigente entre março e maio, como fechamento do comércio não essencial e proibição de sair de casa a não ser por motivos de trabalho, saúde ou urgentes.

No entanto, apesar da desaceleração da pandemia, o primeiro-ministro Giuseppe Conte estendeu o toque de recolher noturno (22h às 5h) até 2021 e proibiu deslocamentos inter-regionais entre 21 de dezembro e 6 de janeiro e intermunicipais em 25 e 26 de dezembro e 1º de janeiro.

O objetivo é evitar um novo repique dos casos durante as festas de fim de ano. (ANSA).

