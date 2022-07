Itália tem mais 110.168 casos e 106 mortes por Covid

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A Itália registrou mais 110.168 novos casos de Covid-19, elevando para 19.778.911 as contaminações confirmadas desde o início da pandemia, informa o boletim do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (13).

Foram ainda 106 mortes no período, totalizando 169.496 vítimas na crise sanitária.

Apesar do dado ainda ser elevado e ter aumentado a média móvel dos últimos sete dias para 96.684, a curva de contágios continua a dar sinais de queda constante, com um crescimento de 61% na comparação com o mesmo dia da semana passada. O valor é 14ª queda percentual consecutiva.

Já a média de mortes continua a subir e chegou a 104, maior dado desde 21 de maio. Assim como nas demais ondas, os falecimentos aumentam cerca de duas semanas depois do ápice de contaminações.

Os casos ativos continuam a subir em todos os três principais índices: as pessoas em isolamento domiciliar somam 1.381.676; os internados em departamentos ordinários somam 9.826; e aqueles que precisam de unidade de terapia intensiva são 388. Ao todo, são 1.391.890 os diagnósticos positivos. (ANSA).