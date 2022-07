++ Itália tem mais 110.168 casos e 106 mortes por Covid ++

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A Itália registrou mais 110.168 novos casos de Covid-19, elevando para 19.778.911 as contaminações confirmadas desde o início da pandemia, informa o boletim do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (13). Foram ainda 106 mortes no período, totalizando 169.496 vítimas na crise sanitária. (ANSA).