Itália tem mais 1.008 casos e 14 óbitos por Covid

ROMA, 14 SET (ANSA) – A Itália registrou nesta segunda-feira (14) mais 1.008 casos e 14 óbitos na pandemia do novo coronavírus, de acordo com boletim oficial do Ministério da Saúde.

No dia anterior, o país havia contabilizado 1.456 contágios e sete vítimas. Segundo o balanço atualizado, a Itália totaliza agora 288.761 pessoas já infectadas pelo Sars-CoV-2 e 35.624 mortes desde o início da pandemia.

O número de novos casos desta segunda-feira é o menor desde 1º de setembro, com 978 contágios, porém pode ser reflexo dos 27 mil exames a menos processados no domingo (45.309) em relação a sábado (72.143).

A média móvel de casos em sete dias está em 1.426, enquanto a de óbitos ficou em 10. Os dois indicadores cresceram 12% e 69%, respectivamente, em relação a duas semanas atrás.

A Itália ainda soma 213.950 pacientes curados e 39.187 casos ativos, maior número desde 3 de junho (39.297). Desse total, 197 estão na UTI, 10 a mais que no dia anterior. (ANSA).

