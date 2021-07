Itália tem maior número de novos casos de Covid em 18 dias

SÃO PAULO, 7 JUL (ANSA) – A Itália registrou nesta quarta-feira (7) mais 1.010 casos e 14 mortes na pandemia de Covid-19, elevando os totais de contágios e óbitos para 4.265.714 e 127.718, respectivamente.

É a primeira vez em 18 dias que o país contabiliza mais de mil novos casos em 24 horas – a última havia sido em 19 de junho, com 1.197, segundo o Ministério da Saúde.

Os números sugerem a reversão da tendência de desaceleração dos contágios na Itália, cujo governo tem demonstrado preocupação com a disseminação da variante Delta do novo coronavírus.

Registrada pela primeira vez na Índia, essa variante já responde por um em cada cinco novos casos de Covid no país europeu e tende a se tornar predominante nas próximas semanas.

Por outro lado, as mortes diárias caíram em relação a quarta-feira da semana passada, quando foram notificados 24 óbitos. A Itália ainda soma quase 4,1 milhões de pacientes curados e 41.840 casos ativos, menor valor desde 17 de setembro (41.413).

Até o momento, já foram aplicadas 55,1 milhões de vacinas anti-Covid no país, sendo que 21,8 milhões de pessoas, 36,6% da população (40,3% da população vacinável), tomaram as duas doses da AstraZeneca, da Pfizer ou da Moderna ou a dose única da Janssen e concluíram o ciclo de imunização.

Devido à melhora dos números da pandemia, as 20 regiões da Itália já progrediram para a “faixa branca”, regime mais flexível de medidas anti-Covid, e o governo derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre no fim de junho.

(ANSA).

