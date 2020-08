Itália tem maior número de novos casos de Covid desde maio

ROMA, 7 AGO (ANSA) – A Itália registrou nesta sexta-feira (7) mais 552 novos casos do coronavírus Sars-CoV-2, maior número desde 28 de maio, quando o país havia contabilizado 593 contágios em um dia.

Com isso, segundo boletim do Ministério da Saúde, o total de pessoas já infectadas pelo vírus na Itália chegou a 249.756. O balanço desta sexta também registra três mortes em 24 horas, três a menos que na última quinta-feira (6). A pandemia já fez 35.190 vítimas no país.

Em termos absolutos, o maior aumento nos casos se deu no Vêneto, com 183. Todas as 20 regiões da Itália registram pelo menos um novo contágio nesta sexta.

O país ainda registra 201.642 pacientes curados, o que significa 80,74% dos contágios já certificados, e 12.924 casos ativos, estatística subiu pelo quinto dia seguido.

Desse total, 42 estão internados em UTIs, mesmo número de 6 de agosto. 11 das 20 regiões da Itália têm pacientes em terapia intensiva: Lombardia (nove), Lazio (oito), Vêneto (seis), Emilia-Romagna (quatro), Sicília (quatro), Piemonte (três), Friuli Veneza Giulia (três), Campânia (dois), Abruzzo (um), Calábria (um) e Ligúria (um) O país também tem 12.103 pacientes em isolamento domiciliar e 779 em acompanhamento hospitalar, mas fora da UTI.

Semana de alta – Com o boletim desta sexta-feira, a Itália se encaminha para a terceira semana seguida de crescimento nos novos casos do coronavírus Sars-CoV-2.

Já são 1.926 contágios nos últimos seis dias (média de 321 a cada 24 horas), apenas 60 a menos que na semana passada inteira (1.986, média de 284 por dia).

Apesar disso, a curva ainda está longe do pico de 22 a 28 de março, quando foram registrados 38.894 diagnósticos positivos.

Já o recorde semanal de óbitos ocorreu entre 29 de março e 4 de abril, com 5.339, enquanto esta semana, considerando de domingo (2) a sexta-feira, tem 44 falecimentos. (ANSA).

